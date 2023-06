Pokemon Scarlet og Violet viser frem utvidelsene i ny trailer

HQ

Game Freak var relativt tidlig ute med å bekrefte at Pokemon Scarlet og Violet ville få to utvidelser, men en trailer er langt bedre enn en pressemelding og noen bilder.

I dagens trailer får vi se og høre langt mer om Pokémon Scarlet/Violets Teal Mask- og Indigo Disk-utvidelser. Førstnevnte kommer som kjent en gang i høst, og vi får se hvordan den fokuserer på en festival i landlige strøk hvor det venter flere nye lommemonstre og trenere.

Deretter kommer Indigo Disk nærmere jul eller starten av 2024. Den tar oss til Blueberry Academy som driver på sjøen, men at det er et skip betyr ikke at det er mangel på variasjon siden skolen har fire ulike miljøer. Denne blir langt mer kampfokusert enn Teal Mask, så vi får se en drøss med dyktige trenere klar for å se hvem som er best.