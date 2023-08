Teal Mask DLC for Pokémon Scarlet og Violet lanseres 13. september.

HQ

Dagens Pokémon Presents er over, og i dagens siste trailer fikk vi en titt på de kommende DLC-ene til Pokémon Scarlet og Violet, inkludert en bekreftelse på at førstnevnte utvidelse - The Teal Mask - blir tilgjengelig 13. september 2023.

I The Teal Mask forlater vi Paldea og drar til Kitakami-regionen, der vi kan fange en rekke nye Pokémon (fra eldre spill) og nyte synet av den lille fjellbyen.

Der møter vi to medlemmer av Blueberry Academy, en fotograf og en håndfull andre interessante karakterer. Denne historien leder oss videre til Indigo Disk, som tar oss med til selve Blueberry Academy før vi vender tilbake til Paldea for DLCens siste akt. Se trailerne for utvidelsene nedenfor:

HQ