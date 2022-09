Pokémon Scarlet/Violet avslører ny pokémon, skattejakt og mer i trailer

HQ

Det har tidligere blitt avslørt at Pokémon Scarlet/Violet vil ha en kjernehistorie som gir trenere i oppgave å begi seg ut i Paldea-regionen for å fullføre tre separate historiegrener, men bortsett fra at den ene er Victory Road (som innebærer å beseire gymledere og deretter Pokémon League), visste vi ikke hva de to andre ville gå ut på. Før nå.

Det er takket være en ny trailer som har blitt sluppet, som viser hva slags utfordringer som vil være tilgjengelige, inkludert at de to andre historiene vil handle om den nye skurkefraksjonen, Team Star, og også samle et sjeldent sett med voktede ingredienser fra utrolig sterke pokémon.

Den andre historien heter Starfall Street, og går ut på at spillere skal finne Team Star-baser rundt Paldea og deretter overleve en rekke pokémon-kamper for å kunne møte hver bases leder. Det vil være flere av disse i løpet av spillets gang.

Path of Legends er den siste historiegrenen, som ber spillere samle Herba Mystica med hjelp av en ny karakter kalt Arven. Det er her vi forventes å møte såkalte Titan-pokémon som beskytter hver ingrediens, inkludert den enorme krabbeliknende Klawf, som du kan få en god titt på i den nyeste traileren nedenfor.