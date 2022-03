Pokémon Scarlet/Violet kommer heller ikke til å støtte alle lommemonstrene

HQ

Før kunne man overføre alle pokémon til Pokémon-spillene, men etter hvert som det har kommet nye generasjoner, og stadig flere skapninger, har dette vist seg å bli en utfordring for utviklerne i de nyeste spillene. Derfor ble det slik at man ikke kunne føre over alle pokémon til Pokémon Sword/Shield. Og slik blir det altså med 9. generasjon også.

For selv om det kommende Pokémon Scarlet/Violet vil støtte Pokémon Home, kommer du ikke til å kunne importere og bruke samtlige pokémon. Som Serebii.net bemerker, så har Game Freak allerede slått fast at det ikke kommer til å være over 900 pokémon aktivt kodet inn i spillet.

"Serebii Note: It is listed that you can only put the specific Pokémon available within Pokémon Scarlet & Violet into it through Pokémon HOME indicating not all Pokémon may be coded within."

Akkurat som med Sword/Shield er fansen sure og skuffede denne gangen også, og kaller det "cut content". Men la oss også være realistiske, det ville nok krevd for mye å kode inn absolutt alle.