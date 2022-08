Pokémon Scarlet, Violet og mer vises frem på onsdag

HQ

Vi er fortsatt over tre måneder unna lanseringen av Pokémon Scarlet/Violet, men Discorden vår viser som vanlig at det er mange lommemonster-elskere her som nesten ikke kan vente på mer informasjon om de to spillene. Derfor er det godt å høre at dere snart får ønsket oppfylt.

Game Freak avslører at de vil ha en ny Pokémon Presents-sending klokken 15 den 3. august, og at denne blant annet vil vise oss mer av Pokémon Scarlet/Violet. Ikke at det blir det eneste, for vi loves også nytt om applikasjoner og andre spill.