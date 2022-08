Pokémon Scarlet/Violet virker enormt i ny trailer

HQ

Game Freak ga mange veldig høye forventninger da de avduket Pokémon Scarlet og Pokémon Violet siden vi endelig skal få helt nye spill med en ny generasjon lommemonstere igjen. Disse senkes nok ikke etter å ha sett dagens trailer.

Den nye traileren for Pokémon Scarlet/Violet fyller nemlig nesten tre minutter med interessant informasjon. For eksempel vil vi få legendariske Koraidon eller Miraidon tidlig i spillet siden disse to fungerer som kjøretøy både på lands, til vanns og i lufta med.

Som om det ikke var nok med mange nye pokémon venter det også enda flere enn vi trodde siden et nytt system kalt "Terastallize" noen ganger vil gjøre både gamle og nye skapninger krystallaktige med noen ekstra endringer av hvordan de ser ut slik at de både ser ekstra kule ut, blir sterkere og i noen tilfeller skifter type. Derfor kan man også aktivere denne egenskapen én gang per kamp, og deretter lade opp muligheten igjen ved å røre spesielle krystaller eller besøke et senter.

Her spiller også muligheten til å spille sammen med opptil tre andre inn siden å samarbeide med andre lar oss delta i såkalte Tera Raid Battles. Etter disse blir det som forventet også mulig å fritt utforske den nye, vakre og varierte Paldea-regionen sammen.

Dette er bare noe av det som vises og avsløres i traileren, så har du lyst å se flere nye pokémon, noen av personene du vil møte på og mer er det bare å klikke på traileren under. Du kan også få mer informasjon om hvordan historien kan endre seg basert på valg du tar, hva flere av de nye skapningene kan gjøre og mer ved å se hele dagens stream i video nummer to.

HQ