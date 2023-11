Pokémon Scarlet/Violets The Hidden Treasure of Area Zero Part 2: The Indigo Disk lanseres i desember

HQ

Hvis du har ventet på muligheten til å vende tilbake til Paldea i Pokémon Scarlet/Violet, har vi svært gode nyheter til deg, for Game Freak og Nintendo har nå annonsert lanseringsdatoen for den andre utvidelsen til spillet.

Vi blir fortalt at The Hidden Treasure of Area Zero: The Indigo Disk lanseres 14. desember, noe som betyr at vi den dagen kan se frem til nye eventyr og nye Pokémon å fange (inkludert en rekke start-Pokémon fra tidligere generasjoner).

Hvis du ikke allerede har sett hva denne utvidelsen vil by på, kan du sjekke ut traileren nedenfor.