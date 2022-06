Pokémon Scarlet/Violet-trailer avslører lansering i november

HQ

Da Nintendo og Game Freak i går kunngjorde at vi skulle få en ny trailer for Pokémon Scarlet/Violet i dag spekulerte jeg om at denne ville gi oss en lanseringsdato, noe den gledelig nok gjør.

Takket være denne nye traileren vet vi nå at Pokémon Scarlet og Pokémon Violet vil slippes på Nintendo Switch den 18. november. I tillegg får vi selvsagt se en drøss med nye lommemonstre (deriblant to legendariske helt til slutt), nye professorer, at man kan spille sammen med opp til tre andre samtidig, flere nye områder og mer, så det er bare å nyte og glede seg.