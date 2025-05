Pokémon-serien nærmer seg 500 millioner solgte eksemplarer

Pokémon Company har oppdatert salgstallene sine, og den nesten 30 år gamle serien nærmer seg en viktig milepæl. Totalt 489 millioner spill har nå blitt solgt, og med Pokémon Legends: Z-A i horisonten, er det ikke usannsynlig at serien vil passere 500 millioner enheter i nær fremtid. Det faktum at det ble solgt 9 millioner spill bare i løpet av det siste året - til tross for at det ikke ble utgitt noen ny tittel i løpet av denne perioden - underbygger denne tanken. De nyeste utgivelsene, Pokémon Scarlet/Violet, hadde per mars i år solgt 26,79 millioner eksemplarer.

Men det er ikke bare spillene som flyr ut av hyllene. Pokémon Trading Card Game er fortsatt svært populært, med over 75 milliarder kort produsert til dags dato.