Pokémon-skaperne kunngjør Xbox ARPG-prosjekt Beast of Reincarnation

Hvem skulle trodd at vi skulle se navnet Game Freak, utviklingsstudioet bak Nintendos Pokémon-franchise, som en av "World Premiere"-annonseringene på Xbox-konferansen i dag. Det er riktig.

Men det ser ut til at studioets utviklere ikke bare er dedikert til å utvide det langvarige lommemonsteruniverset, de våger seg nå også inn i den helt andre sjangeren actionrollespill. I Beast of Reincarnation styrer vi Emma The Sealer, en katana-svingende kriger som ledsages av en hvit ulv i det som ser ut til å være en dystopisk fremtid der menneskeheten er på randen av utryddelse. Det ser ut til at Emma er den eneste som kan finne reinkarnasjonsuhyret, drepe det og dermed starte verden på nytt for menneskene.

Et interessant premiss og en kampstil som minner litt om Stellar Blade, Shift Ups debutfilm. Vi får se om Game Freak, i tillegg til å animere sjarmerende skapninger i mer enn 20 år, overrasker oss med et actionspill som matcher. Beast of Reincarnation kommer til Xbox Series (og antakelig flere plattformer) i 2026. Du kan sjekke det ut nedenfor.