Pokémon Sleep-spillerne finner ut at spillet registrerer fisene deres.

Pokémon Sleep er den nyeste appen fra serien som tar for seg hverdagslige aktiviteter og kombinerer dem med lommemonstrene. Brukerne har imidlertid rapportert at appen ikke bare registrerer hvordan du sover, men også lydene du lager om natten.

HQ

Det inkluderer søvn og... promping. Ettersom Pokémon Sleep tar opp alt over et visst volum, har de flatulente utbruddene blitt lagret for å overvåke når brukeren våkner. Heldigvis varer ikke disse klippene i mer enn en dag, men noen har opplevd det som utrolig pinlig.









Andre ser lysere på det. Hvis du virkelig vil unngå at Pokémon Sleep tar opp prompene dine, kan du flytte den bort fra puten når du sover, men da får du neppe like mange belønninger. Det er virkelig et vanskelig valg, siden du kan gå glipp av å samle kule Pokémon bare for å redde ansikt.