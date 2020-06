Pokémon Snap 2 kommer til Nintendo Switch

Du ser på Annonser

Nintendo 64 ga oss mange gode Pokémon-spill, og et spill som havner overraskende høyt på listen hos undertegnede er Pokémon Snap. Derfor kan du tro dagens annonsering virkelig frisket meg opp i varmen.

Bandai Namco har nemlig annonsert at de lager Pokémon Snap 2, eller New Pokémon Snap som det egentlig heter, til Nintendo Switch. Spillet skal komme "snart", og vil da ta oss til både vakre strender, jungeler, ørkener og mer for å ta bilder av lommemonstre fra en rekke generasjoner. I kjent stil vil vi også kunne bruke ulike ting for å bringe skapningene nærmere, gjør de sinte og gjøre ulike ting som bringer hemmelige Pokémon til syne. Du kan se flere eksempler på disse tingene i traileren under.