Du ser på Annonser

Nintendo har visst hatt litt på gang i førjulstiden. Nylig ble Sephiroth lagt til i Super Smash Bros. Ultimate, og nå pøser de på med en oppdatering til Pokémon Sword/Shield. Det har vært stille rundt spillet siden lanseringen av The Crown Tundra, men nå har de visst fikset et god del problemer slik at gameplayet er mer fornøyelig.

Takk Nintendo Life