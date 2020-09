Pokémon Sword/Shield sin The Crown Tundra-utvidelse slippes 22. oktober

Du ser på Annonser

I går annonserte Nintendo plutselig at vi skulle få nytt om Pokémon Sword og Pokémon Shield sin The Crown Tundra-utvidelse i dag. Blant disse nyhetene var selvsagt lanseringsdatoen.

Som overskriften avslører vil altså The Crown Tundra bli tilgjengelig for Pokémon Sword/Shield den 22. oktober. Det nye, iskalde området vil bringe både nye og gamle lommemonstre til spillene. Blant sistnevnte er det vel spesielt greit å nevne at alle de legendariske monstrene fra serien er samlet, samtidig som at nye former av Articuno, Moltres og Zapdos venter.

Disse er det størst sannsynlighet for å møte på i såkalte Dynamax Adventures hvor du og tre andre spillere kan samarbeide i håp om å komme dere gjennom utfordrende huler fylt med Dynamax Pokemon.

En annen modus som introduseres for dere som har lyst til å teste både ferdigheter og Pokémon heter Galarian Star Tournament. Her venter noen av de beste trenerne fra selve spillet på hevn, så denne delen vil også by på litt mer historie.