Pokémon Sword/Shield: The Isle of Armor slippes 17. juni

I går kunne Game Freak og Pokémon Company plutselig fortelle at de ville vise mer fra de kommende Pokémon Sword/Shield-utvidelsene, The Isle of Armor og The Crown Tundra, klokken 15 i dag, og de holdt selvsagt ord.

Det de ikke holdt ord om var lanseringsdatoen til The Isle of Armor, for den slippes allerede den 17. juni. Når jeg hører "slutten av juni" forventer jeg i alle fall at vi bikker tjuetallet, men dette er jo bare meget gledelig nytt.

Når det gjelder gameplayet i de to utvidelsene avslører traileren vi har fått blant annet at det venter Galarian-utgaver av Artikuno, Moltres, Slowbro og Zapdos, mens vi også kan glede oss til Gigantamax-former av både Blastoise og Venusaur. Regiene Regieleki og Regidrago får samtidig mer tid i rampelyset.

På toppen av det hele får vi vite mer om en mystisk suppe som lar lommemonstre med Dynamax-potensiale bli Gigantamax og noen nye moduser som lar oss kjempe sammen med tre andre spillere og eb slags bossrush-aktig modus mot ulike figurer fra historien.