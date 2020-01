Pokémon Sword/Shield utvides med 200 Pokémon, nye områder og mer

Pokémon Sword og Shield fikk som kjent en del kritikk både før og ved lansering for å inneholde "for få" Pokémon, så man kan trygt si at dagens nyhet vil glede absolutt alle.

Dagens Direct-sending kunne nemlig blant annet avsløre at Pokémon Sword/Shield får et såkalt Expansion Pass, og du kan skaffe deg det allerede i dag. Ved å gjøre dette vil du få tilgang til to store utvidelser når de lanseres. Den første heter The Isle of Armor og skal komme i slutten av juni, mens utvidelse nummer to heter The Crown Tundra og skal slippes i høst en gang.

Hver av disse vil gi oss et nytt, stort område å utforske i samme stil som Wild Area. Da sier det seg jo selv at vi kan jakte på nye lommemonstre også, og ikke så rent få heller. Game Feak sier at det vil være omtrent 200 nye Pokémon, og når jeg skriver nye mener jeg både helt nye og at elskede klassikere endelig blir tilgjengelige. Interessant nok vil du kunne bytte disse med spillere som ikke kjøper utvidelsene også, så er du bare ute etter å øke Pokédex-en trenger du ikke nødvendigvis å punge ut.Da vil du jo dog gå glipp av enkelte ting.

For eksempel tar The Isle of Armor oss til et meget varmt område hvor det venter nye rivaler, klesplagg, Galar-varianter av lommemonstre, legendariske varianter, av Pokémon, en ny type kamper som er ekstra utfordrende med bestemte begrensninger og mer. The Crown Tundra tar oss, som navnet tilsier, til iskalde omgivelser, så da passer det godt at vi får en ny samarbeidsmodus å varme oss med. Både denne og såkalte Pokémon Dens. Sistnevnte vil by på nye gameplaymekanikker og la oss kjempe mot legendariske Pokémon fra de forrige generasjonene.

Topp begge disse utvidelsene med Gigantamax-former til blant annet starterne, nye gjenstander (inkludert noen som øker antall erfaringspoeng du tjener), noen nye egenskaper og et par andre ting du ser glimt av i traileren under så må det være lov å si at lommeboken lever farlig. Eller er du uenig?