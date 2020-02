Pokémon Sword/Shield-sladrehank bannlyst av Nintendo

Forrige november kunne Nintendo og The Pokémon Company gjøre det klart at de ville jakte ned og saksøke de da ukjente personene som hadde lekket en rekke lommemonstre som ville være i Pokémon Sword/Shield. Nå har en av konsekvensene av dette blitt en realitet.

Nintendo har nemlig sendt oss en uttalelse hvor de enkelt og greit avslører at det var en anmelder for nettsiden FNintendo som hadde verken ære, integritet eller respekt for taushetserklæringer og Nintendo som avslørte disse detaljene. Derfor har selskapet selvsagt bestemt seg for å ikke samarbeide med nettsiden lenger, altså svartelistet. De gjør det også klart at dette bare er et eksempel på hva som skjer med nettsider og personer som ødelegger planene deres. Nettsiden har selvsagt bekreftet tabben sin, og sier samtidig at anmelderen ble sparket med umiddelbar virkning.

Her er hele uttalelsen på høflig engelsk for å ikke gjenta alt på norsk igjen:

"In early November, Nintendo identified a number of photographs taken from game play that revealed multiple new and unannounced Pokémon from Pokémon Sword and Pokémon Shield. These photographs had been posted online and Nintendo, together with The Pokémon Company, quickly identified the person responsible for these leaks, and took immediate action.

These Pokémon were leaked by a reviewer for the Portuguese website FNintendo, who had received an early copy of the game for review purposes. Both he and FNintendo failed to handle confidential material, resulting in a clear breach of the confidentiality agreement between Nintendo and the media outlet. As a result, Nintendo will no longer work with FNintendo.

Nintendo will always protect its intellectual property and brands. Leaks hurt not just Nintendo, but the thousands of employees who work hard to bring games to market, and the millions of fans around the world who look forward to news and surprises.

To surprise and delight players through new experiences is a shared passion for Nintendo and The Pokémon Company. We will pursue all avenues to preserve surprises for players of future Pokémon titles."