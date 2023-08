Pokémon The Trading Card Game og Pokémon Stadium 2 blir en del av Nintendo Switch Online i dag

Som en del av Pokémon Presents -sendingen i ettermiddag avslørte The Pokémon Company nettopp at både The Pokémon Trading Card Game fra 1998 og Pokémon Stadium 2 fra 2000 vil bli en del av Nintendo Switch Online -spillbiblioteket.

Selv om du kan spille The Card Game med bare grunnabonnementet via Game Boy -biblioteket, trenger du Switch Online + Expansion Pack -tillegget for å få tilgang til Pokémon Stadium 2, ettersom det er en del av Nintendo 64-biblioteket som tilbys som en del av det oppgraderte abonnementet.

Forutsatt at du har et av abonnementene, vil du kunne spille disse spillene allerede senere i dag, ettersom begge blir lagt til 8. august 2023.