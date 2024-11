Pokémon: Trading Card Game Pocket har angivelig generert 100 millioner dollar i inntekter siden lanseringen

HQ

Pokémon fortsetter å være en ukuelig kraft i underholdningsverdenen. På mindre enn tre uker, helt siden debuten på mobile enheter 30. oktober, har Pokémon: Trading Card Game Pocket generert over 100 millioner dollar i inntekter, i tillegg til en total inntjening på 120 millioner dollar.

Denne informasjonen kommer fra AppMagic (takk, PocketGamer.biz), som hevder at spillet til og med oppnådde bragden den 15. november, som var nøyaktig 17 dager etter lanseringen. Det virkelig sprø er at 15. november også var den mest vellykkede dagen når det gjelder inntjening, da den raked inn 8.2 millioner dollar bare den dagen.

Hvis du igjen var i tvil om at mobilspill er den største og mest lukrative spillplattformen, er dette et veldig godt eksempel, ettersom det tok en digital versjon av et bordspill mindre enn tre uker å generere mer penger enn mange videospill, utover de største AAA-spillene, ville koste å lage eller noen gang drømme om å lage seg selv.

Hvor mye høyere forventer du at dette tallet vil klatre foran det nye året?