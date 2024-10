Pokémon Unite fjernes fra butikker i Belgia og Nederland på grunn av lootbokser

HQ

Pokémon Unite, den populære Pokémon-spin-offen i MOBA-sjangeren (i likhet med League of Legends eller DOTA 2), blir avviklet i Belgia og Nederland. Berørte brukere våknet i går med et varsel om oppsigelse, også lagt ut på nettstedet deres.

Den siste dagen for spillet vil være 30. november 2025 (ja, 2025). Den dagen vil spillet ikke lenger være tilgjengelig for nedlasting. Spillere vil ikke kunne kjøpe gjenstander i spillet fra 31. oktober 2024.

Selv om ingen grunn til avgjørelsen er bekreftet av utvikleren TiMi, er det trygt å anta at det skyldes streng lovgivning mot lootbokser i begge land. Siden 2018 har Belgia ansett lootbokser i samme kategori som gambling, noe som gjør dem ulovlige med mindre utviklerne har en gamblinglisens.

Det ble senere undersøkt at forbudet egentlig ikke var effektivt, ettersom mange spill fortsatt slapp unna med det. Men The Pokémon Company vil ikke ha problemer ... og TiMi Studios ser ikke ut til å bry seg mye om belgiske og nederlandske spillere: noen spill som Overwatch fjernet ganske enkelt lootbokser fra sine versjoner, men TiMi har bestemt seg for at det er lettere å bare fjerne spillet.