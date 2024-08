Pokémon-verdensmesterskapet vil forbli i Amerika for 2025 og 2026-arrangementer

HQ

Selv om man kanskje skulle tro at et verdensmesterskap ville innebære at det kunne holdes hvor som helst rundt om i verden, har The Pokémon Company bestemt seg mot det for de neste to Pokémon World Championships.

Nå som 2024-arrangementet er avgjort, og det ble avholdt i USA på Hawaii, er også stedene for 2025 og 2026 bekreftet, og de vil begge forbli i USA. Begge vil gå for en vestkystinnstilling, ettersom 2025-stedet vil være Californias Anaheim (i hovedsak en del av Los Angeles) og 2026-stedet vil gå oppover kysten, og holde seg i California, for å sette opp i San Francisco.

Vi har ennå ikke datoer for noen av arrangementene, og heller ikke noe fast sted, men vi forventer utvilsomt å høre mer om dette i løpet av de kommende månedene.