Pokémon-presentasjon neste uke vil avsløre stort prosjekt

Du ser på Annonser

I går gikk den seneste Pokémon Presents-sendingen av stabelen, og her ble New Pokémon Snap og Pokémon Café Mix blant annet avslørt. Men det ser også ut til at disse avsløringene kun var oppvarminger til deres hovednummer, som vi kommer til å få vite mer om neste uke.

Både på presentasjonen i går og på Twitter har det blitt slått fast at enda en Pokémon Presents-sending vil gå av stabelen neste uke, den 24. juni.

"We know that's a lot to take in, Trainers, but there's still more to come! Keep your eyes out for more Pokémon news coming on June 24."

Pokémon Companys CEO Tsunekazu Ishihara nevnte i gårsdagens presentasjon at det her er snakk om et stort prosjekt.

Hva håper du på?