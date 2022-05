Pokémon-rivalen Temtem lanseres for fullt i september

HQ

Med tanke på at Pokémon-fansen har håpet å få et MMO-spill i franchisen i veldig mange år er det ikke rart at Temtem har opplevd stor suksess i litt over to år nå, så det skal bli spennende å se hva som skjer i september.

Utviklerne i Crema Games forteller nemlig at Temtem vil forlate Early Access og lanseres skikkelig på både PC, PS5, Xbox Series og Nintendo Switch den 6. september. Den dagen vil det komme en stor oppdatering til spillet som blant annet gir oss en ny øy fylt med ting å gjøre for de mest erfarne spillerne og selvsagt de siste delene av historien. Deretter kan vi forvente ukentlige utfordringer, ulike Battle Pass og andre ting vi kan forvente av slike typer spill.