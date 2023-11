Pokémons driftssjef: "Målet vårt er å holde Pokémon i live i hundrevis av år"

HQ

Enten du liker eller ikke liker Pokémon, kan du ikke nekte for suksessen. Med tanke på hvor mye penger den drar inn hvert år, selv om hovedspillene ikke er like imponerende som de en gang var, ser det ikke ut til at den vil avta.

I en samtale med The Guardian har Pokémons driftssjef, Takato Utsunomiya, heller ingen planer om at serien skal ta en pause. "Målet vårt er å holde Pokémon i live i hundrevis av år - å sørge for at den overlever langt etter vår levetid", sier han.

Vi er ikke sikre på hvordan serien skal fortsette å pumpe ut interessante skapninger og ideer, men Utsunomiya tror hemmeligheten kan ligge i å endre Pokédex. "I de originale spillene var det et stort gap mellom beskrivelsene i Pokedex og det du faktisk så i spillet", begynner han. <em>"Men fra og med Legends Arceus og Scarlet and Violet ser du [Pokémon som] Bidoof lage huler i spillet, og du har Pokémon som reiser i flokk. Så det er en nyvunnet realisme i omgivelsene. Når det gjelder beskrivelsene i den originale Pokédexen ... er det mye mer vi kan gjøre der."

