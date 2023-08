Pokémon-sjefen erkjenner tekniske problemer i de nye spillene

HQ

Pokémon Scarlet og Violet fikk mye kritikk ved lanseringen for dårlig grafikk og andre tekniske problemer. De var ikke like visuelle som Pokémon Sword and Shield, men med tanke på den visuelle kvaliteten på andre Switch-spill, syntes fansen likevel at det virket som om Pokémon hadde tatt et skritt tilbake, mens andre titler hadde tatt to skritt fremover.

I en uttalelse til Comicbook.com snakket Pokémon Companys COO Takato Utsunomiya om hvordan serien kan endre seg i fremtiden.

"Hvis du ser på fortiden, tror jeg at den veien vi har fulgt frem til nå, har vært en konstant utgivelse, hvor vi alltid har gitt ut produkter i en ganske fast rytme, kan du si. Vi har alltid introdusert nye produkter og nye opplevelser for kundene våre, og det er slik vi har jobbet frem til nå. Jeg tror vi fortsatt jobber på den måten, men etter hvert som utviklingsmiljøene endrer seg, diskuterer vi mer og mer hvordan vi kan fortsette å gjøre dette, samtidig som vi sørger for at vi også lanserer produkter av høy kvalitet."



Kan det bli lenger mellom Pokémon-utgivelsene? Det er absolutt mulig. Akkurat nå har vi bare den kommende DLC-en til Pokémon

Scarlet og Violet å se frem til når det gjelder utgivelser i hovedserien. Gen 5-remakes diskuteres på nettet, men det er ikke bekreftet noe offisielt om dem ennå.