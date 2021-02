Pokkén Tournament-regissør vil gjerne lage en oppfølger

Du ser på Annonser

Som ledd i den strategien fra Nintendo sin side, som har gått ut på å bringe noen av de glemte Wii U-spillene tilbake på Switch for å gi dem nytt liv, kom også Pokkén Tournament DX i 2017, men siden har vi ikke hørt noe nytt fra serien.

Men det betyr ikke at utviklerne ikke har lyst til å lage flere spill. Nærmere bestemt har regissør Katsuhiro Harada slått fast via Twitter at han gjerne vil lage en oppfølger, men at det er Nintendo som må bestemme om det skal skje.

"We have a good relationship with Nintendo and Pokemon Co., Ltd., and POKKÉN has had a great response, so I would like to make it again.

But it's not what we decide, it's what they decide."

Spillet har ikke solgt i nærheten like mange eksemplarer som andre store Switch-spill, og det passerte for eksempel 1,3 millioner solgte eksemplarer i 2018, ett år etter lanseringen.

Kunne du tenke deg en oppfølger?