Polarekspressen ser ut til å få en oppfølger

HQ

Polarekpressen er en klassisk julefilm. Den viser et barns reise for å spore opp julenissen og det magiske, drivende toget som tar ham hele veien til Nordpolen, og ser ut til å være ganske godt avsluttet mot slutten av spilletiden.

Hollywood elsker likevel en oppfølger, og Polarekspressen 2 er angivelig under utarbeidelse. I en samtale med Comicbook.com sier produsent Gary Goetzman følgende om hvorvidt han er klar for en retur til animasjonsuniverset:

"Hør her, det vil jeg gjerne", begynte han. "Jeg vil gjerne lage en oppfølger til Where The Wild Things Are. Det er mange av de tingene vi har gjort, og hvis de filmene etablerer seg og blir et varemerke, vil studioene ha en til. Det er sånn det er. Jeg er klar for Mamma Mia 3. Det hadde vært kult å gjøre akkurat nå. Men det er så mye som er involvert: "Hvem sin kunstneriske eiendom ville det være? Ville det være det? Det er ikke bare sånn: "Hei, la oss gjøre enda en gratis seilas!". Så alt tar tid, og det er greit, for vi har ikke noe imot at ting går sakte. Men det prøver vi å finne ut av nå, helt klart, Polar 2. Ja."

Det virker som om Goetzman har mange oppfølgerideer i ermet, men Polarekspressen 2 er den som mest sannsynlig vil se dagens lys. Med tanke på at originalen klarte å ta et stort steg opp i hva vi trodde animasjon var i stand til på den tiden, får vi se om den andre filmen kan oppnå en lignende effekt.