Polaris selger sin Dakar Rally-vinnende UTV

Selv om vi overhodet ikke kan gå god for dens effektivitet og brukbarhet på vanlige veier rundt om i verden, har Polaris kanskje en løsning hvis du rutinemessig krysser ørkenforhold og vil begynne å gjøre det raskere mens du ser kulere ut enn noensinne.

Bilprodusenten har bekreftet at RZR Pro R Factory -modellen, som har vist seg å være ukuelig ved de to siste Dakar Rally -arrangementene og vunnet SSV-klassen to år på rad, snart vil være tilgjengelig for forbrukere.

Bilen regnes som en offroader med ørkenracing-design, og den er bygget for å "utmerke seg i verdens mest utfordrende konkurranser" ved å "levere en eliteplattform som er klar for racing".

Til å begynne med vil bare 30 modeller bli gjort tilgjengelige i løpet av 2025, men Polaris har til hensikt å lage flere i årene som kommer. RZR Pro R Factory vil ha en startpris på $ 139 999, og når det gjelder lanseringsdato for modellen, er dette ennå ikke kommunisert.

