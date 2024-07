Polestar avduker "innstegsmodellen" Polestar 3

HQ

Polestar har utvidet sitt utvalg av elektriske biler ved å avduke en ny utgave av Polestar 3. Det er snakk om modellen Long range Single motor, som også beskrives som et innstegsalternativ, selv om prisen neppe gjenspeiler det.

Bilen drives av en 111 kWh batteripakke som bruker den samme 250 kW toppladingen som Dual Motor -versjonen for å muliggjøre 10-80 % lading på likestrøm på bare 30 minutter. Da kan du også kjøre 650 km på én lading, noe som gjør den ideell for lengre reiser, samtidig som den har et dreiemoment på 490 Nm og klarer 0-100 km/t på 7,8 sekunder.

Polestar 3 Long range Single motor vil ha en utsalgspris fra 79 890 euro, og er tilgjengelig for bestilling i Europa i dag, mens Nord-Amerika og Australia følger etter.

