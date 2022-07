Polium One er den første konsollen for NFT-spill

HQ

Vi har allerede hørt flere selskaper snakke om applikasjoner og bruksområder for NFT (Non-Fungible Tokens) i både nåværende og fremtidig utvikling. Selv om veien fortsatt er noe uklar og veldig svært upopulær blant spillere, utforsker mange selskaper allerede hvordan de kan implementere denne teknologien i produktene sine. Så langt har vi imidlertid alltid snakket om programvare, men i dag hører vi om den første spillkonsollen som er designet for å fungere med blokkjedespill. Fra flere blokkjeder, faktisk.

Navnet er Polium One, og det er en ganske kraftig enhet, ettersom det offisielle nettstedet rapporterer at maskinvaren inkluderer fingeravtrykkslås, 4K-oppløsning (og til og med 8K), 120 bilder per sekund og ray tracing. Alt designet for å få den beste kvaliteten med titler som fungerer med følgende bekreftede blokkjeder: Solana, Etereum, Binance, ImmutableX, Harmony, WAX og Polygon, alt fra samme lommebok. Kontroleren er ganske lik Sonys varianter, selv om den har en Wallet-knapp for å få tilgang til lommeboken din når som helst mens du spiller.

Det ser ut til at prosjektet har kommet lenger enn man kanskje kunne forestilt seg, gitt den relativt korte tiden disse titlene har vært på markedet. Ifølge veikartet som selskapet satte opp for seg selv med Podium One, kommer de til å levere dev-kits til studioer i midten av 2023, og at konsollen da vil slippes på markedet i slutten av 2024.

Og hvilke spill vil kunne kjøres på den? Ut fra et bilde av hovedmenyene kan vi se frem til titler som Axie Infinity, Grit og Guild of Guardians, så det virker som store titler fra store utgivere allerede støtter fremtidens maskinvare.

Dette er uten tvil nok et tegn på at denne nye forretningsformen innen videospill er i ferd med å få et reelt gjennombrudd, og det kan tenkes at Ubisoft og Square Enix, som allerede har sagt at de ønsker å investere i NFT, vil være involvert. Hvis du vil holde deg oppdatert på Polium One, kan du følge deres Twitter-konto.