Pom Klementieff kan bli med i James Gunns nye DC-univers

James Gunn, sjefen for det nye DC-filmuniverset, har ikke lagt skjul på at han har sine favorittskuespillere som han liker å jobbe med. Det gjelder ikke minst Guardians of the Galaxy, som han ofte har rost i intervjuer og sagt at han gjerne vil jobbe med igjen.

På Superhero Comic Con i San Antonio denne helgen var Guardians of the Galaxy -stjernen Pom Klementieff (som spilte Mantis) blant de fremmøtte, og under en paneldebatt ble hun spurt om det var noen DC-figur hun kunne tenke seg å spille. Hun sa umiddelbart at det ikke er noe hun ønsker å svare på, men innrømmet at hun og Gunn har snakket om en spesifikk rolle :

"Tror du virkelig at jeg kommer til å svare på det spørsmålet. Jeg vil bare fortsette å jobbe med James, så vi kommer til å fortsette å prøve å finne måter å gjøre det på. Ja, vi har snakket om en spesifikk karakter, men jeg kan ikke snakke om det akkurat nå."

Og med det kan vi bare spekulere i hvem hun og Gunn har i tankene. Vi kan forestille oss at Klementieff ville vært perfekt som Zatanna eller Carol Ferris eller skurkene Poison Ivy eller Cheetah - men hvilken karakter ville vært din favoritt?