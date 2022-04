Poppy Playtime blir film

HQ

Skrekkspillet Poppy Playtime har hatt enorm suksess siden lanseringen i fjor, og bare det faktum at spillet fortsatt trender på forskjellige medieplattformer sier mye.

Den skumle Huggy Wuggy har også blitt ikonisk på veldig kort tid, så det er ingen overraskelse at spillet nå blir filmatisert. Deadline slår fast at MOB Games og Studio71 nå samarbeider om å filmatisere Poppy Playtime.

Studio71 har tidligere laget kampanjer for blant annet BMW og McDonalds, og har masser av erfaring med større medieproduksjoner. Dessuten er The LEGO Movie- og It-produsent Roy Lee involvert.

"Vi kunne aldri ha forestilt oss at dette spillet skulle bli så populært som det er med en så enorm og stadig voksende legion av fans. Vi er så glade for å levere det neste kapittelet av spillet vårt og mer enn glade for å jobbe med Studio71 for å forvandle Poppy til en spillefilm. Det kommer til å bli en flott reise," sier Zach Belanger, CEO for MOB Games.