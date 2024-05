Poppy Playtime blir filmatisert til en live-action-film

HQ

Poppy Playtime Det lille indieskrekkspillet har skutt i været i løpet av de siste årene, og siden lanseringen har det vokst til over 12 millioner spillere. Spillet har blitt utvidet med nye kapitler, nye historier, monstre å flykte fra og flere plattformer, og snart vil denne utvidelsen inkludere en spillefilm i spillefilmlengde.

Utvikleren MOB Entertainment har inngått en avtale med Legendary om å lage en film basert på spillet, en film som Legendary vil utvikle sammen med MOB og produksjonsselskapet Angry Film's Don Murphy og Susan Montford, som er tilknyttet som produsenter.

Filmen vil være en filmatisering av spillet, som MOB beskriver som: "Med nyanser av Willy Wonka, Toy Story og Gremlins spiller spilleren i dette førstepersonsspillet rollen som en tidligere ansatt i et falmet leketøymerke som, takket være et kryptisk brev, blir trukket tilbake til et forlatt og nedlagt anlegg, bare for å raskt oppdage at det har blitt hjem til en rekke leker, inkludert Huggy Wuggy, Mommy Long Legs og CatNap, som har fått sitt eget liv. Spillerne må tyde ledetråder, løse gåter og bruke dingser for å løse mysteriet og komme seg ut i live."

Det er ikke sagt noe om produksjonsdato, utgivelsesvindu, rollebesetning eller noe lignende ennå, men vi vil uten tvil høre mer om dette i god tid.

Det skal sies at dette ikke er første gang en Poppy Playtime -film har blitt kunngjort, da MOB slo seg sammen med Studio71 tilbake i 2022 for et lignende prosjekt som tilsynelatende siden har falt fra hverandre. Dette nye MOB x Legendary -prosjektet ser ut til å være et eget prosjekt helt.