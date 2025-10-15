Poppy Playtime får offisiell skrekkopplevelse i Fortnite

HQ

Etter sin ankomst og oppgang til stjernestatus for noen år siden, har Poppy Playtime fortsatt å ta over verden. Snart vil den montere sin invasjon av Fortnite, da den populære Battle Royale vil motta et utseende fra Huggy Wuggy av alle ting som et kosmetisk alternativ. Men for å legge til dette, og med tanke på at det er den skumleste tiden på året, kan vi også se frem til et tema Unreal Editor for Fortnite modus som bringer fryktfaktoren.

Det heter Poppy Playtime: Escape Trials, og det er en "bite-size, men likevel dynamisk versjon av Poppy Playtime-universet." Når det gjelder hva fansen forventes å gjennomleve, blir vi fortalt at målet vil være å utforske miljøer inspirert av de tidlige kapitlene i serien, for eksempel Factory og Game Station, alt mens du løper vekk fra Huggy Wuggy og Smiling Critters.

For å fullføre denne oppgaven vil spillerne kunne bruke signaturen Grab Hands og Grab Packs, alt for å navigere i nivåene og overvinne de forskjellige gåtene for å unnslippe. Det vil til og med være en viss grad av progresjon ettersom mynter vil kunne samles inn og brukes på oppgraderinger for verktøyene.

Opplevelsen Escape Trials er tilgjengelig for 1-4 spillere, og kan nå spilles ved å bruke denne kartkoden: [7441-2135-1198]