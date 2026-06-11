Porsche 911 blir ikke elektrisk

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Porsche har satt en stopper for sine elektriske planer generelt, og ser ut til å revurdere sin holdning til elektriske drivlinjer for øyeblikket. Midt i denne spekulasjonen har det fortsatt vært antydninger om at de vil tilby en elektrisk versjon av den ikoniske 911, men Porsche har, til ingenes overraskelse, avvist dette rykte.

I en tale på et arrangement arrangert av Auto, Motor und Sport (via DPA) skal Porsches administrerende direktør Michael Leiters ha uttalt at den ikoniske sportsbilen ikke vil få en helelektrisk drivlinje. I stedet har Porsche til hensikt å bevare 911 gjennom en kombinasjon av forbrennings- og hybridteknologi.

Det betyr ikke at 911 unngår elektrisk design helt. Porsche har allerede introdusert hybridteknologi i den nåværende generasjonen, og selskapets ledere har gjentatte ganger understreket at fremtidige 911-modeller vil fortsette å utvikle seg med ytelsesfokuserte hybridsystemer.

Men det blir visstnok ingen direkte 911 EV.