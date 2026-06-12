Porsche innrømmer at Taycan kom på markedet før markedet var klart

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Porsches forhold til sin egen EV-strategi ser ut til å være komplisert. Selv om de lanserte Taycan og elektriske versjoner av sin eksisterende modellserie, ser det ut til at de ikke lenger tror at elbiler vil være fremtiden her og nå, og de skalerer for tiden ned planene.

Nå går de et skritt videre ved tilsynelatende å innrømme at selv Taycan kom på markedet for tidlig. I et intervju med Auto Motor Und Sport reflekterte Porsches konsernsjef Michael Leiters over selskapets første elbil og antydet at merket kanskje var «for raskt ute med å omfavne elektrisk mobilitet». Etter hans syn debuterte Taycan før kundene var fullt forberedt på å sette pris på det den hadde å tilby.

Det er en overraskende uttalelse med tanke på hvor viktig Taycan har vært for Porsche. Bilen har sine røtter i Mission E-konseptet som ble avslørt i 2015, før den endelig gikk i produksjon i slutten av 2019, men til tross for en sterk start har salget falt jevnt de siste årene.

Etter å ha nådd en topp på mer enn 40 000 årlige salg i både 2021 og 2023, falt leveransene av Taycan til 20 836 enheter i 2024, mens leveransene i første kvartal 2026 falt med ytterligere 19 % fra året før til bare 3420 enheter.

Den elektriske Macan hadde 8 079 leveranser i første kvartal 2026.