Porsche lanserer to nye EV Macan-modeller

Porsche har laget et par nye helelektriske Macan-modeller til sin portefølje. Den første kalles Macan, og er en litt mer avansert og allsidig versjon av innstegsmodellen, mens den andre heter Macan 4S og er en litt mer sportslig utgave.

Den største forskjellen på Macan er at den nå drives av et 100 kWh-batteri som sammen med bakakselmotorene kan gi en rekkevidde på opptil 641 km, en toppfart på 220 km/t og en 0-100 km/t på bare 5,7 sekunder. Det sier seg selv at den er ganske rask. Den er også rundt 110 kg lettere enn forgjengeren Macan 4, og krever derfor mindre kraft for å fungere.

Macan 4S har derimot en kraftigere motor som yter 380 kW og har et dreiemoment på 820 Nm, samtidig som den går fra 0-100 km/t på 4,1 sekunder, når en toppfart på 420 km/t og har en rekkevidde på 606 km. Denne modellen vil også ha aktiv fjæring og elektronisk dempingskontroll, slik at modellen kan justere kjørehøyde og -nivå for å forbedre ytelse og komfort.

Begge modellene kommer i en ny fargeskala med nye felger og til og med en offroad-pakke, og de vil ha et 10,9-tommers infotainmentsystem med passasjerskjerm, samt en head-up-skjerm som bruker utvidet virkelighet, omgivelsesbelysning og kommunikasjonslys.

Modellene kan bestilles i dag og vil bli levert innen utgangen av 2024.