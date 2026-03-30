Porsche planlegger en bensindrevet Cayenne innen 2029

Som vi har rapportert før, går ikke Porsche all-in på elektrisk ennå. Til tross for lanseringen av en helelektrisk Cayenne, har selskapet nå bekreftet at en helt ny bensindrevet Porsche Cayenne er under utvikling, og den er satt til å komme rundt 2029 som en del av en bredere revurdering av sin elektrifiseringsstrategi, som videreformidlet av Auto Express.

Den kommende modellen vil effektivt erstatte dagens forbrenningsdrevne Cayenne lineup, som har vært i salg i sin nåværende form siden 2018. Avgjørende, det vil ikke grøft tradisjonelle motorer. I stedet planlegger Porsche å tilby en blanding av bensin- og hybriddrivlinjer langt inn i det neste tiåret.

Ifølge Porsches SUV-sjef, Ralf Keller, gjenspeiler avgjørelsen den pågående etterspørselen. Selv om elbiler vokser raskt, mener selskapet at forbrennings- og hybridmotorer fortsatt spiller en nøkkelrolle, spesielt i premium-SUV-segmentet, der rekkevidde, trekkraft og langdistanseegenskaper fortsatt prioriteres.

Vi har muligheten til å integrere Active Ride i ICE [bilen]; Cayenne har ikke det. Det kan være én ting. Og så kjenner du kanskje teknikken til 911, med elektrifisering, kanskje dette er noe som også vil fungere med en ny Cayenne. Det er ikke en klar plan nå, men det er mange tekniske ting som vi kan putte inn i ICE Cayenne," Keller til Auto Express.

Som Keller sier, er de tekniske detaljene fortsatt hemmelige, men det forventes at den nye modellen vil kjøre på en oppdatert plattform og fortsette å tilby høyytelsesvarianter, potensielt inkludert V8-drevne versjoner ved siden av elektrifiserte alternativer.