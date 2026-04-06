Portal 2-leder forklarer hvorfor Gabe Newell trakk seg tilbake fra spillutvikling

Gabe Newell kommer sannsynligvis til å gå inn i historien som et av spillhistoriens viktigste navn. Det er imidlertid mange år siden han var direkte involvert i utviklingen av spill. Newell tilbrakte mesteparten av tiden på yachten sin og flakket mellom ideer, og tok et stort skritt bort fra spillutvikling under utviklingen av Portal 2, noe en av de ansvarlige for prosjektet forklarte som en måte å unngå å skape ja-menn hos Valve.

I et intervju med Kiwi Talkz sa Portal 2 sjefsdesigner Josh Weier at Newells rykte gikk foran ham, noe som betydde at mange av hans ansatte ikke ønsket å si nei til ham. "Han ønsket alltid å være en del av teamet, men siden han var Gabe og var i hans posisjon, fungerte det egentlig aldri," forklarte Weier.

<em>"Folk sa: 'Som du vil', og han var mer sånn: 'Nei, nei, nei, nei, jeg vil være en del av et team og komme med ideer'. Det var veldig vanskelig for folk, så jeg tror det var en periode hvor han trakk seg tilbake og tenkte: "Greit, jeg antar at jeg ikke kommer til å kunne samhandle med alle på den måten, og jeg vil bare jobbe på et høyere nivå"," fortsetter Weier.

Newell står fortsatt på rulleteksten til mange av Valves spill, men som en medstifter av selskapet mer enn en utvikler. Selv uten hans involvering har Valve likevel klart å gi ut noen utrolige spill, og ser fremover for å fortsette å gjøre det.