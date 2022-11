HQ

For snart to år siden annonserte Texas-baserte Mondo at de skulle gi ut musikken til Portal 2 på vinyl akkurat i tide til spillets tiårsjubileum. Det ble ikke tilfelle, men nå halvannet år senere er den endelig tilgjengelig for bestilling fra nettbutikken deres. Rundt tusen kroner pluss frakt koster denne, men så får du også et av spillverdenens absolutt beste lydspor på en samling fargerike vinylplater å nyte på platespilleren din. Ikke verst! Noen få eksemplarer gjenstår og kan bestilles her.