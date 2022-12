Portal RTX slippes på Steam denne uka

HQ

I forbindelse med avdukingen av Nvidias nye RTX Remix-funksjon, som i fremtiden kan legge til grunnleggende RTX-funksjonalitet til selv de eldste spillene, avslørte de også et direkte samarbeid med Valve om Portal RTX, som pusser opp det ikoniske spillet.

Og nå vet vi når det kommer. Nvidia har via et blogginnlegg avslørt at spillet lander 8. desember, og at du allerede i morgen, 6. desember, kan se masse gameplay fra det via Twitch.

I tillegg har de også avslørt systemkravene, som du kan se på bildet nedenfor.