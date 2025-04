Portugal tenker nytt om luftrommet sitt: Gripen kan erstatte F-35

HQ

Siste nytt om Portugal . Landet ser ut til å gå bort fra sin tidligere satsing på F-35A-kampflyet, og vurderer å gå over til Sveriges Gripen E ettersom tvilen om USAs pålitelighet øker.

Endringen kommer midt i en økende uro over den såkalte "kill switch", som kan gjøre det mulig for USA å fjernstyre allierte jagerfly til bakken, noe Portugal ser på som en potensiell suverenitetsrisiko, spesielt i et stadig mer usikkert geopolitisk landskap.

Med et av Vest-Europas slankeste forsvarsbudsjetter kan det hende at Gripen passer bedre inn i Portugals strategiske virkelighet. Selv om det svenske jetflyet er mindre kraftig enn sin amerikanske rival, kan det tilby akkurat nok muskler uten den diplomatiske bagasjen.