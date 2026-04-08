Portugal tillater USAs bruk av Azorene-basen under Iran-konflikten, men på strenge betingelser

Portugal har bekreftet at de tillater USA å bruke en viktig flybase på Azorene under Iran-konflikten, men bare på strenge vilkår.

Utenriksminister Paulo Rangel sier at 76 landinger og 25 overflygninger med amerikanske fly har blitt godkjent på Lajes Air Base siden krigen startet.

Lisboa gjorde det imidlertid klart at godkjenningen er betinget av at operasjonene ikke er rettet mot sivil infrastruktur, og understreket at enhver militær aksjon må være "nødvendig og proporsjonal".

Ifølge denne informasjonen har Portugal sagt at USA har overholdt disse kravene så langt, selv om noen forespørsler om tilgang har blitt avslått.

Holdningen står i kontrast til andre europeiske land, deriblant Spania, Frankrike og Italia, som har begrenset eller nektet USA tilgang til luftrom eller baser i forbindelse med konflikten.