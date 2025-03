Portugal vurderer å skifte fra amerikanske til europeiske jagerfly

HQ

Mens usikkerheten fortsetter å spre seg i NATO, står Portugal ved et kritisk punkt i sin forsvarsstrategi. Usikkerheten rundt USAs skiftende NATO-politikk gjør at landet står ved et veiskille når det gjelder utskifting av den aldrende flåten av amerikanskproduserte F-16-jagerfly (via Reuters).

Etter hvert som de globale spenningene øker og det geopolitiske landskapet utvikler seg, har Portugals forsvarsminister Nuno Melo uttrykt bekymring for uforutsigbarheten i USAs president Donald Trumps holdning til NATO, særlig hans tilsynelatende tilnærming til Russland og hans krav om europeiske forsvarsutgifter.

Denne usikkerheten har fått landet til å utforske alternativer til det USA-bygde F-35-flyet, og europeiske alternativer er nå under vurdering. Dette er i tråd med Europakommisjonens ønske om å styrke NATOs europeiske søyle og styrke forsvarsproduksjonen. Foreløpig gjenstår det å se hvilken vei Portugal vil velge å følge.