Post Trauma setter ny og endelig lanseringsdato til 22. april

HQ

Raw Fury og Red Soul Games' Post Trauma har fått nok en forsinkelse. Det var forventet å lanseres om mindre enn en uke, den 31. mars, men har i stedet blitt utsatt med noen uker til den 22. april.

Utvikleren og utgiveren forklarte avgjørelsen i et nytt innlegg, og kalte den nye utgivelsesdatoen Post Traumas "endelige" en. "Dette er ikke den posisjonen vi ønsker å være i så nær vår tidligere tiltenkte utgivelsesdato og erkjenner at spillets utviklingsreise har vært vanskelig å navigere; vær trygg på at vi ikke tar lett på denne avgjørelsen. Vi beklager alle skuffelser eller frustrasjoner denne kunngjøringen måtte forårsake," heter det i innlegget.

Post Trauma er et puslespill-skrekkspill inspirert av PS2-æraen. Spillet tar elementer fra klassikere og blander dem inn i en ny historie, og følger en togkonduktør som må navigere på et merkelig sted fullt av skapninger som vil drepe ham.