Post Trauma vil virkelig føles som en overlevelsesskrekk fra 90-tallet: "Vi sier ikke ting høyt"

Inspirert av 90-tallets skrekkspill, spesielt Silent Hill, kommer Post Trauma til Halloween og kan være et viktig valg for fans av sjangeren, spesielt hvis du er ute etter en utfordring av den gamle skolen.

På Gamescom fikk vi gleden av å snakke med Roberto Serra, regissør for Red Soul Games, et spansk team som har som mål å gjenskape spenningen fra noen av klassikerne i sjangeren, og få oss til å føle oss sårbare og måtte bruke vettet mer enn styrken for å overleve i denne alternative dimensjonen.

"Han våkner på et annet sted, og han må finne veien hjem. På veien dit møter han andre personer som er fanget på dette stedet, som er et virkelig sted.", forklarer han Gamereactor. "Det er ikke slik at du kommer til slutten av spillet og tenker at det bare var en drøm. Nei, det er et virkelig sted."

Post Trauma vil være som et escape room: "Vi liker tanken på at spillerne skal gå seg vill"

Dette er også et sted som vil forandre seg litt mens man spiller, som vil føles levende, så spillerne må være oppmerksomme på omgivelsene og de små detaljene: "Vi sier ikke ting høyt, men vi viser dem til deg, så du må være oppmerksom for å finne ut av alt."

Serra ser for seg nivåene som store rømningsrom, så du kommer ikke til å bære med deg et kart. I stedet er det kart på veggene. Men siden kartene ikke er superstore, vil du kunne huske dem utenat. "Vi liker tanken på at spillerne vil gå seg vill, men bare i to minutter, og etter det vil de bli kjent med stedet og finne veien rundt."

Og som i de fleste escape rooms går man videre til et annet sted når man har løst gåtene, så det blir ikke mye backtracking. Det vil ikke være mye action heller, men ingen sjekkpunkter, så du må være forsiktig: i normal vanskelighetsgrad kan du lagre (manuelt) så mye du vil, men på hard trenger du bånd (du lagrer på radioer, en hyllest til blekket du trengte for å lagre i skrivemaskiner i Resident Evil-spill).

Det beste er at vi ikke trenger å vente så mye lenger, for Post Trauma lanseres 29. oktober på Steam. Du kan se hele intervjuet vårt nedenfor.