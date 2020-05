Du ser på Annonser

Ytterligere tre karakterer er på vei til Power Rangers: Battle for the Grid i forbindelse med tredje sesong. Lauren Shiba (Super Samurai), Robert 'RJ' James (Jungle Fury) og en tredje figur (som ryktes å være Scorpina) inngår alle med det tredje sesongpasset - og som vanlig kan du også kjøpe dem hver for seg om du ikke vil ha alle. RJ er først ut og lanseres i slutten av juni.

Power Rangers: Battle for the Grid er ute nå til PC, PlayStation 4, Switch og Xbox One.