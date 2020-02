Power Rangers: Battle for the Grid tilføyer PS4-crossplay

Murene mellom plattformene blir sakte, men sikkert fjernet. Og nå har enda en mur falt.

Det dreier seg om Power Rangers: Battle for the Grid, som med sin 2.0-oppdatering lar PS4-spillere spille mot spillere på andre plattformer. Spillet tilbød allerede crossplay mellom PC, Switch og Xbox One.

Utover dette kommer 2.0-oppdateringen også med muligheten for å få adgang til online-lobbyer for opptil 8 spillere, med muligheten for å kjøre fire kamper samtidig.

Har du spilt Power Rangers: Battle for the Grid?