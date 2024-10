Power Rangers: Rita's Rewind lanseres i desember

HQ

En kunngjøring fra Summer Game Fest som fikk mye mer oppmerksomhet enn noen hadde forventet, var Power Rangers Rita's Rewind, et beat 'em up for fire personer i samme stil som Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge og det nylig utgitte G.I. Joe: Wrath of Cobra.

Her er imidlertid ambisjonene større enn som så, og i en fersk trailer får vi se gameplay fra en Space Harrier-inspirert modus og en bosskamp i pikselert førsteperson - og vi må anta at det vil komme flere overraskelser. Men den store nyheten i traileren er avsløringen om at Power Rangers Rita's Rewind vil bli utgitt 10. desember.

Og det er ikke alt. PC var det eneste formatet som ble annonsert i sommer, men nå er det bekreftet at det kommer til alle konsollene, inkludert PlayStation, Switch og Xbox. Go Go Go Power Rangers!