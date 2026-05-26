Powerbank førte til at fly fra Egypt til London ble satt på bakken

For mange er det en selvfølge å ta med seg en powerbank for å lade smarttelefoner, nettbrett og bærbare spillenheter på ferie. Men ikke alle er klar over sikkerhetsrisikoen de utgjør, og derfor er det forbudt å bruke dem på flyreiser, og de kan ikke sjekkes inn som bagasje (og kan vanligvis heller ikke plasseres i bagasjerommet, men må oppbevares under setet foran deg).

Nå gir CNN et eksempel på hvor galt det kan gå da et EasyJet-fly fra Hurghada (Egypt) til London ble tvunget til å nødlande i Roma i stedet, etter at personalet oppdaget at en powerbank ikke bare var sjekket inn, men også ble brukt til å lade en enhet. Flyselskapet sa til CNN at det var en åpenbar beslutning og beklager konsekvensene:

"Sikkerheten til kundene og mannskapet er easyJets høyeste prioritet, og easyJet driver sin flyflåte i strengt samsvar med alle produsentens retningslinjer. Vi beklager ulempene som omleggingen og den påfølgende forsinkelsen har medført."

Passasjerene endte opp med å tilbringe en natt på hotell i Roma før de ankom en dag for sent. Kort sagt, husk å ikke sjekke inn powerbanks og ikke bruke dem på flyet, både av hensyn til din egen og alle andres sikkerhet.